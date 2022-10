Klanten van Jumbo opgelet: supermarkt rekent vaakst duurdere prijzen dan op prijskaartje

Consumenten betalen aan de kassa vaak meer dan in de winkel staat aangegeven. Jumbo en Albert Heijn laten ondanks eerdere beloftes nog geen verbetering zien.

De Consumentenbond bezocht vestigingen van Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus en controleerde per keten de prijzen van 90 aanbiedingen, verspreid over 3 filialen.

Voor de steekproef keek de Consumentenbond alleen naar artikelen die de winkel op een speciale manier presenteerde. Bijvoorbeeld met de prijs op een groot bord ernaast of op een opvallende plek in de winkel, zoals kopstellingen, actiedisplays, losstaande bakken of koelingen. Daarbij zaten ook aanbiedingen uit de weekfolders. De producten in reguliere schappen, in veel winkels voorzien van elektronische prijskaartjes, vielen niet onder dit onderzoek.

Duurder dan aangegeven

Jumbo maakte de meeste fouten. Bij 31 van de 90 aanbiedingen rekende deze supermarkt een andere prijs aan de kassa dan in de winkel. Albert Heijn ging 22 keer de mist in, Plus 17 keer. Ook in eerdere onderzoeken kwam Jumbo als slechtste uit de bus, aldus de Consumentenbond.

Duracell AA-batterijen bijvoorbeeld kostten bij een Albert Heijn aan de kassa €8,99, terwijl het prijskaartje op het kartonnen display in de winkel €5,39 aangaf. En bij een Jumbo stond er €5,99 op de kassabon voor gerookte zalm, terwijl een groot bord in de winkel met ‘Altijd Lage Prijs’ €4,99 beloofde. De consumentenbond noemt dat ‘onacceptabel’, zeker nu alles duurder wordt.

Bij Aldi en Lidl klopten de prijzen van aanbiedingen meestal wel. Bovendien waren de fouten die deze supermarkten maakten bijna altijd in het voordeel van de klant, net als bij Plus. De mysteryshoppers van de Consumentenbond betaalden bij Albert Heijn en Jumbo juist vaak een hogere prijs aan de kassa.

Reactie supermarkten

Albert Heijn, Jumbo en Plus zeggen tegen de Consumentenbond de onderzoeksresultaten zeer serieus te nemen. Ze erkennen dat het misgaat en garanderen beterschap. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Daarom doen we nu geen melding bij de toezichthouder. Wel houden we nauwlettend in de gaten of de supermarkten hun beloften nakomen.’