Kleedjesmarkt trekt veel publiek, maar ‘jammer dat niet alle winkels geopend zijn’

43.000 kippen dood bij uitslaande brand in stal in As­ten-Heus­den

ASTEN-HEUSDEN - In een kippenstal aan de Bleekerweg in Heusden, in de gemeente Asten, is maandagmiddag een grote brand uitgebroken. De rook was tot in de wijde omtrek zichtbaar. 43.000 kippen van de pluimveehouderij zijn bij de brand om het leven gekomen. Brandweerlieden hebben het vuur onder controle.

25 april