Klein maar fijn: dit zijn de leukste goedkope huizen en appartementen voor Open Huizen Dag

Volledig scherm Vorsenpoel, Boxtel © Funda

10. Geen grote badkamer, maar toch een groot bad. En je hebt zelfs een klein (voor)tuintje. Je moet wel creatief omgaan met de vele scheve muren in dit soort van hoekhuis in Boxtel. Geen enkele kamer lijkt rechthoekig. Zou dat de reden zijn dat het huis al meer dan een halfjaar te koop staat? Er is nog niets aan de prijs veranderd. Het huis moet 169.000 euro kosten. Let wel: het gaat hier om de benedenwoning.

Volledig scherm Hoofdstraat, Kaatsheuvel © Funda

9. Als je voor niet te veel geld toch in een ruim appartement wilt wonen, kun je in Kaatsheuvel terecht. Daar ben je voor 162.000 euro eigenaar van de woning boven een meubelzaak. 100 vierkante meter, met een ruime woonkamer/keuken en een heel groot raam. Een addertje onder het glas: per maand moet er wel 217 euro erfpacht worden betaald.

Volledig scherm Paterstraat, Tilburg © Funda

8. Een schattig huisje vlakbij het centrum van Tilburg. Het kost maar 155.000 euro, waardoor deze woning aan de Paterstraat gerust een pareltje genoemd kan worden. Het huis is al meer dan 110 jaar oud, maar lijkt op het oog goed bijgehouden. Je zult er snel bij moeten zijn. Het huis staat pas twee weken op Funda. Veel vergelijkbare huizen zijn inmiddels al verkocht onder voorbehoud.

Volledig scherm Vinkenstraat, Oss © Funda

7. Volledig kaal, dus - zoals een makelaar het zou verkopen - nog helemaal naar eigen smaak in te richten. Het feit dat zo'n beetje alles binnen in dit huis opnieuw opgebouwd moet worden, maakt dit huis in Oss tot het goedkoopste uit deze regio. 150.000 euro kost 't. Je krijgt er vier kamers voor, op 96 vierkante meter.

Volledig scherm Pretoriastraat, Tilburg © Funda

6. Klein maar fijn geldt zeker voor dit huis aan de Pretoriastraat in Tilburg. Met 150.000 euro is dit het goedkoopste echte woonhuis in de wijde omtrek dat nog niet onder voorbehoud is verkocht. Je krijgt er vijf kamers voor, in een huis uit de jaren dertig. Binnen moet dan wel een hoop gebeuren, wil het een beetje passen bij de smaak van de meeste huizenkopers.

Volledig scherm Loeffstraat, Waalwijk © Funda

5. Je kunt wonen in de voormalige bakkerij aan de Loeffstraat in Waalwijk. Volgens de makelaar is het al omgebouwd tot woonruimte, maar wie de foto's op Funda bekijkt, ziet dat er nog best wat mag gebeuren voor je erin kunt trekken. Mogelijk daarom wordt het huis vooral aangeprezen als beleggingsobject. Het staat al meer dan zes maanden te koop, dus het lijkt of je er even over na kunt denken of dit de vraagprijs van bijna 120.000 euro waard is.

Volledig scherm Koestraat, Den Bosch © Funda

4. Aan creativiteit geen gebrek bij de huidige eigenaar van deze bovenwoning in Den Bosch. De makelaar noemt het al een ‘knus’ appartement, dat wil wat zeggen. De douche is mooi weggewerkt in een schuin hoekje van de badkamer en slapen kan in het kleine nokje van het dak. Zolang je niet rechtop in bed wakker wordt na een nachtmerrie, moet dit goed gaan. Voor 110.000 euro ben je eigenaar van deze 33 vierkante meter uit 1935.

Volledig scherm Wolmaransstraat, Tilburg © Funda

3. Je kunt er zo in, adverteert de makelaar dit appartement in scholengebied Stappegoor in Tilburg. Het kost je 89.750 euro, dan heb je 22 vierkante meter die zeer praktisch is in te delen, zo blijkt uit de foto's. Redelijk geïsoleerd bovendien: met kunststof kozijnen en dubbel glas.

Volledig scherm Lisztgaarde, Oss © Funda

2. In Oss krijg je voor 89.000 euro een flatwoning met liefst 36 vierkante meter. Je woont dan zeven hoog en hebt een appartement met twee kamers en een balkon. Neem wel een flinke pot verf mee, tenzij je van een paars-groene slaapkamer houdt.

Volledig scherm Professor Kernkampstraat, Tilburg © Funda