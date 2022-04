Kleine Brabantse gemeenten doen niet genoeg Bibob-onderzoek

Kroegbazen kennen jeugd na lockdowns niet meer terug: 'Het lijkt wel of ze zijn losgesla­gen’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Wat is er toch aan de hand met de uitgaande jeugd ná de lockdowns? Kasteleins van jongerencafés in plaatsen als Den Bosch en Schijndel kunnen er niet over uit. ,,Het lijkt wel of de jeugd is losgeslagen.”

9 april