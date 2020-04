Kleine daling in coronapatiënten in Brabant zet niet door: druk blijft dit weekend hoog

De daling van het aantal coronapatiënten op intensive cares in Brabant heeft zaterdag niet doorgezet. Dit weekend steeg het aantal patiënten tot het hoogst tot nu toe. In de nacht van zaterdag op zondag ging het om in totaal zo'n 185 mensen.

Dat blijkt uit cijfers die het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) zondag deelt. De stijging is licht: het gaat om een enkele patiënt meer ten opzichte van donderdag. Vrijdag waren er juist een paar patiënten minder, maar wat daarbij mogelijk meespeelt is dat er weer meer coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant zijn vervoerd. Vrijdag waren dat er zo'n dertig, tegenover tien of twintig in de rest van de week.

In totaal telt Brabant nu 250 intensive care-bedden. Dat is meer dan een verdubbeling van het normale aantal. Zeker vijftig bedden zijn gereserveerd voor niet-coronapatiënten die intensieve behandeling nodig hebben.

Volledig scherm Het verloop van het aantal coronapatiënten op de Brabantse intensive cares. Stand van zaken in de nacht van 4 op 5 april om middernacht. © NAZB

Minder gevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen in ziekenhuizen blijft stabiel dalen, in Brabant tot minder dan 130 op zaterdag. Landelijk werden bij het RIVM sinds zaterdagmiddag 253 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen aangemeld. Kanttekening daarbij is dat zich in het weekend altijd minder patiënten melden. De maandagen laten steeds een kleine piek zien. In totaal liggen sinds donderdag iets meer dan 750 mensen met het coronavirus in ziekenhuizen in Brabant.

Het aantal patiënten dat overlijdt in het ziekenhuis is al een paar dagen lager dan vorige week. Toen stierven dagelijks meer dan 35 mensen in Brabantse ziekenhuizen aan het coronavirus, het zijn dat er al een paar dagen rond de twintig. Landelijk zijn sinds zaterdagmiddag 115 overledenen gemeld, waarmee het officiele dodental in Nederland op 1766 komt.