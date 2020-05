Kleine toename aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is licht gestegen. Zowel op de ic's als op de andere afdelingen is een kleine toename zichtbaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Er zijn op zondag tussen de 40 en 50 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen met coronaverschijnselen. Zij zijn nog niet getest, maar wel in de cijfers meegenomen. Het ROAZ meldt namelijk, in tegenstelling tot het RIVM, ook verdachte gevallen. In de praktijk blijkt zo'n 10 tot 20 procent van die verdachte gevallen uiteindelijk het virus te hebben.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is op zondag licht gestegen. Was het aantal patiënten de afgelopen week tot onder de 200 gedaald, zit het nu weer net boven de 200. Ook op de ic's is die stijging zichtbaar. Zondag lagen er zo'n 38 coronapatiënten op de Brabantse ic's, nu zijn dat er weer 40.

Volledig scherm Aantal ic-patiënten © ROAZ

De aantallen zijn de laatste week stabiel te noemen. Het aantal ic-patiënten blijft rond de 40. Woordvoerder Wim Pleunis van het ROAZ ziet die trend ook. ,,We hadden gehoopt dat het verder naar beneden zou gaan, maar dat is helaas nog niet zo. De curve vlakt af. Ook op de intensive care zie je dat er patiënten af gaan, maar ook dat er weer bijkomen. Het aantal blijft nu al een tijdje nagenoeg stabiel.”

Pleunis wil maar zeggen dat het virus nog niet is overwonnen en dat hij met argusogen afwacht wat de versoepeling van de maatregelen voor effect gaan hebben op het aantal patiënten. ,,De eerste versoepeling was 4 mei. De geleerden zijn er niet over uit of je dat effect over twee of drie weken gaat zien.”

Volledig scherm Aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen © ROAZ