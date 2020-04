Kleine zestig gezinnen moesten huis verlaten voor brand Deurnsche Peel; tot nu toe alleen schade aan natuur

De brandweer meldt dat de wind ook deze woensdag de grootste tegenstander is. ,,De windverwachting is hetzelfde als gisteren, dus dat moeten we goed in de gaten houden", aldus de officier van dienst van de brandweer, François Peters. ,,We hebben de afgelopen nacht ingezet op behoud van alle bebouwing en dat is gelukt. We zijn niet het gebied ingegaan afgelopen nacht, dat was veel te gevaarlijk.” Deze woensdag gaat het gespecialiseerde handcrew-team uit Overijssel weer de Deurnsche Peel in om met de hand de vlammen te bestrijden. Verder worden er ook weer blushelikopters ingezet.