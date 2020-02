Kleintjes helpen Brabantse coalitie met FvD graag aan meerderheid

UPDATE LIVE | Drukke avondspits uitgeble­ven in Brabant, hoogwater in Biesbosch

19:01 Ook maandag is storm Ciara nog niet voorbij. Het KNMI heeft code oranje van zondag afgeschaald naar code geel, maar het is nog altijd oppassen. Deze avond trekt de wind opnieuw aan en kunnen in het hele land vooral tijdens buien zware windstoten voorkomen. Landinwaarts zullen die in de loop van de nacht weer verdwijnen, maar in de kustprovincies blijven ze ook dinsdag nog de hele dag aanwezig.