Kletsnatte kerst heeft droogte helemaal niet verholpen: ‘We hebben sneeuw nodig’

Hoewel het een natte kerst leek, viel dat volgens Erik de Jonge, boswachter in het Brabants Landschap, eigenlijk allemaal wel mee. ,,De gemiddelde boswandelaar vindt het nu zeiknat, dat komt omdat je veel plassen ziet staan. En de paden zijn modderig, dat is ook fijn natuurlijk. Maar alles wat je bovenop ziet staan, dat is oppervlaktewater. De aanvulling van het grondwater is daar dus niet per se bij geholpen. Een deel hiervan verdampt namelijk en een deel verdwijnt via sloten naar de zee en rivieren. Dus wat daar uiteindelijk echt van in het grondwater komt, dat is helemaal niet zo veel. We hebben echt nog veel meer van dit soort periodes nodig, hoewel dat natuurlijk niet fijn gaat zijn voor de wandelaar.”