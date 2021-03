Klimaatoma Leny weet: de turbo moet erop!

Het mysterie van de kluis die urenlang op straat lag is deels opgelost: hij is gestolen, maar wat zit er in?

5 maart HELMOND - ,,Volgens mij is dat onze kluis.” Een paniekerig telefoontje van een medewerker zorgde dat Bjorn van de Brug vanochtend vroeg al naar het politiebureau reed. Hij weet wel waar de kluis vandaan komt die donderdagavond urenlang op de Oranjelaan in Helmond heeft gelegen: die is gestolen bij zijn loods.