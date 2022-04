Klopjacht op andere verdachten van politieachtervolging A27 duurt voort

Ruim 400.000 flitsboe­tes in Brabant in 2021, en dat is minder vaak dan in het jaar ervoor

In Brabant zijn in 2021 in totaal 408.921 bestuurders geflitst voor hard te hard en door rood rijden. Dat zijn minder boetes dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

1 april