Klopjacht op Jos Brech gaat door, Brabantse speurhondenstichting biedt zich aan: 'We willen graag helpen'

DE RIPS - Er worden naar alle waarschijnlijkheid Brabantse speurhonden ingezet als de zoektocht naar de vermiste Jos Brech niets oplevert. Een team van Signi Zoekhonden uit De Rips, bij Gemert, heeft zich bij de politie aangeboden om mee te helpen zoeken naar 'de meest gezochte man van Nederland'. ,,Maar we verwachten dat deze man snel gevonden wordt en dat we niet nodig zullen zijn", vertelt een woordvoerder tegen het Eindhovens Dagblad.

De nu 55-jarige Jos Brech is hoofdverdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Hij verdween in februari in de Franse Vogezen en is mogelijk de natuur ingetrokken bij extreem koude temperaturen. Met de juiste uitrusting kan hij gewoon buiten blijven slapen: hij kan overleven in de natuur en weet precies wanneer er koude en warme luchtstromen over de bergen trekken.

Gespecialiseerd

Politie en justitie zijn al dagen met man en macht naar de Limburger op zoek. Bij vergelijkbare officiële onderzoeken worden vaker honden van Signi ingezet. Deze viervoeters zijn gespecialiseerd in het zoeken naar verdronken personen, het volgen van een spoor en het zoeken naar vermiste personen in verlaten gebieden.

Volgens een woordvoerder van Signi kan de stichting veel bijdragen aan de zoektocht naar Brech. ,,Maar op dit moment zijn wij nog niet nodig. De politie zoekt met eigen middelen. We wachten af of dat resultaat gaat hebben. We verwachten van wel, al blijven we beschikbaar om mee te helpen zoeken."

Mantrailen

Signi werkt bij voorkeur met Mechelse herders. Deze honden hebben een goed reukvermogen, zijn zeer taakgericht en hebben een uitstekend uithoudingsvermogen. Grote kracht is dat ze zeer gespecialiseerd zijn in het vinden van vermiste personen door middel van 'mantrailen'.

,,Bij deze techniek is het vinden van de verdachte belangrijker dan het volgen van het spoor", legt een woordvoerder uit. ,,Waar mogelijk zal de hond van de route afwijken om sneller bij het einddoel te komen. De hond krijgt dus alle vrijheid."

Wat is Signi Zoekhonden?

Stichting Signi Zoekhonden uit het Brabantse dorp De Rips is sinds 2004 actief en wordt geleid door de dierenarts Esther van Neerbos en de paraveterinair uit haar praktijk, Janette Kruit.

De speurhonden zijn sinds 2004 ingezet bij zoekacties in onder meer Japan, Thailand en Sri Lanka (tsunami’s 2004 en 2011), Nepal (aardbeving, 2012), de Filipijnen (na de tyfoon Haiyan in 2013) en Haïti (aardbeving 2010), maar ook na natuurrampen in de Verenigde Staten, Pakistan, Turkije en Marokko.