Kluis van Wilma's vader in zorginstelling leeggeroofd toen hij op zijn sterfbed lag: ‘Dit breekt me’

ROOSENDAAL - Eind oktober ging het niet goed met René de Bruijn (58), de vader van Wilma. Hij werd klinisch dood aangetroffen in zijn rolstoel en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij drie dagen later. Ondertussen werd de kluis in zijn woning in een verzorgingstehuis in Roosendaal leeggeroofd.