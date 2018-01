'Klusjesman bezocht vermoorde Marcel van Hout uit Eindhoven op fatale avond'

NEERPELT - De Belgische klusjesman die verdacht wordt van het doodschieten van de Eindhovense zakenman Marcel van Hout, was op de fatale avond bij hem op bezoek in Neerpelt. Dat bevestigt zijn advocaat.

De Eindhovense zakenman Marcel van Hout kreeg op de avond dat hij werd doodgeschoten bezoek van zijn klusjesman Roger C. De volgende dag werd Van Hout gevonden in een plas bloed in de keuken van zijn villa in Neerpelt. Twee kogels, waarvan één in zijn hoofd, waren hem fataal geworden. Maar C. (47) was niet de schutter, zegt die zelf.

Chauffeur

C., die sinds 8 december vastzit, kende Marcel van Hout al jaren. De Belg werkte bij de zakenman in de tuin, voerde kluswerkzaamheden uit en fungeerde als chauffeur. Hij werkte ook voor Universal, het bedrijf in bouwmaterialen van Van Hout op Ekkersrijt. Nadat Van Hout en zijn vrouw uit elkaar gingen, bleef C. voor beiden klussen.

Dat was ook de reden dat hij 21 november aan de riolering werkte bij Van Houts ex-vrouw. Zij is na de breuk in de gigantische villa blijven wonen die het stel samen liet bouwen. Aan het einde van de dag sms’te C. naar Van Hout dat hij ook bij hem nog even binnenwipte. Zijn bezoek zou ook zijn vastgelegd door bewakingscamera’s.

Quote Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij bereid is om een leu­gen­de­tec­tor­test te ondergaan Advocaat Gino Houbrechts

Kruidsporen

De recherche vermoedt dat C. Marcel van Hout op enig moment doodschiet. Volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg kan het bewijs daarvoor alleen niet meer worden gevonden op de kleding die de klusjesman droeg. De Belg zou tegen de politie hebben gezegd dat zijn kleren en schoenen bij het klussen aan de riolering vies waren geworden en hij ze daarom had weggegooid. Daarmee verdween ook de mogelijkheid voor de politie om het textiel op bijvoorbeeld kruidsporen te onderzoeken.

Volgens C. zelf is hij na het korte bezoek nog even teruggereden naar de ex-vrouw om vervolgens koers te zetten richting huis. Met de moord heeft hij naar eigen zeggen niks te maken. „Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij bereid is om een leugendetectortest te ondergaan”, vertelt zijn advocaat Gino Houbrechts. „De vraag is of de onderzoeksrechter dat toestaat. De betrouwbaarheid van deze testen staat ook in België ter discussie.”

Ex-vrouw

Ook de ex-vrouw van Van Hout zat in deze zaak twee dagen vast, omdat ze sms'jes naar C. van die avond had gewist. Volgens Het Belang van Limburg werd ze vrijgelaten toen bleek dat de berichten over de rioleringswerkzaamheden gingen.