Knaagdier kopen? Voorkom handel in zieke dieren en let vooral op deze punten

Een cavia of konijn kopen lijkt heel onschuldig. Ze huppelen vrolijk rond in de glazen bakken van de dierenwinkel. Sommige haarballen zitten verstopt onder een berg stro, wachtend op de nieuwe eigenaar. Vaak is de aanschaf niet eens zo duur en dat maakt de drempel een stuk lager. Maar achter die onschuld gaat een hele handel schuil. Dat blijkt wel uit een reportage van consumentenprogramma Kassa. Dierenwinkelketen Welkoop stopt zelfs met de verkoop van knaagdieren en konijnen. Die kleine verblijven passen volgens de directeur niet meer bij het bedrijf.

Kassa laat in de reportage zien dat de meeste knaagdieren in dierenwinkels van groothandelaren afkomen. Vaak geven de verkopers goedbedoelde, maar niet altijd de juiste informatie mee. Sommigen weten niet eens waar de dieren vandaan komen en wanneer ze dat wel weten, wordt er schoorvoetend toegegeven dat dieren niet altijd in gezonde toestand arriveren. “Ik krik ze altijd eerst op voordat ze verkocht worden", zegt een van de verkopers wiens gezicht geblurd is.

Voordat de snoezelige diertjes verkocht worden als huisdier is het vooral een product. Ze zitten in te kleine bakken totdat ze afgeleverd worden bij de dierenwinkel of tussenhandelaar. Als ze dat al halen tenminste. In het ergste geval gaan ze rechtstreeks naar hongerige slangen.

Groepsdieren

Maar wat als je toch het weloverwogen besluit hebt genomen om een knaagdier of konijn te kopen? Waar moet je dan op letten? Allereerst: één cavia is geen cavia. Knaagdieren zijn vaak groepsdieren en horen daarom niet alleen in een hokje thuis. Volgens het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) hebben ze dit nodig zodat ze hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren en gezelligheid, veiligheid en steun aan elkaar hebben. Al zijn er uitzonderingen voor hamsters. Die kunnen vaak (in gevangenschap) wel alleen leven.

Zielige verhalen

Als je er eenmaal uit bent wat voor soort het wordt, kan je op zoek naar een verkoper. Knaagdieren worden aangeboden via dierenspeciaalzaken, fokkers, asielen, speciale knaagdierenopvangcentra en particulieren. Mocht je naar een dierenspeciaalzaak gaan dan is het belangrijk om te checken of deze aangesloten is bij Dibevo. Dat is de brancheorganisatie voor dierenzaken en die hebben een klachtenregeling en een geschillencommissie. Voor een minder vaak voorkomende soort of een speciaal ras kan je het beste naar een fokker. Die vind je via Kleindier Liefhebbers Nederland. Knaagdierenopvangcentra zijn te vinden via Stichting Dierenasiels.



Het LICG benadrukt vooral om niet in te gaan op zielige verhalen. “Koop geen dieren bij handelaars die hun dieren niet goed verzorgen om ze vervolgens ‘te redden'. Hoe moeilijk het ook is, door deze dieren te kopen kan zo'n handelaar op dezelfde voet doorgaan en de volgende dag neemt een nieuw dier de plaats in van het door u geredde dier.”

Waar je het dier ook koopt, het is belangrijk om op deze punten te letten:

- Zijn ze goed gehuisvest, in schone en ruime verblijven met genoeg voer en water?

- Zijn ze gezond? Let hierbij op de ogen, of de vacht glanst, geen klitten heeft en geen rare bobbels of korstjes heeft.

- Beweegt het diertje gemakkelijk en soepel?

- Is de ontlasting stevig en droog? En is het schoon bij de anus? Vieze plekken kunnen wijzen op diarree.

- Zitten de mannetjes en de vrouwtjes niet samen in één hok?

- Hoe zijn de tanden? Dat kun je testen door iets lekkers of een spriet hooi voor te houden. De tanden mogen niet te lang zijn of scheef staan.

- Is het dier levendig? Hou wel rekening met de tijd van de dag. Veel knaagdieren zijn schemerdieren die overdag veel slapen.

- Jonge dieren zijn vaak extra schattig, maar ook kwetsbaar en vatbaar voor ziekten. Koop een nieuw huisdiertje dus niet té jong.