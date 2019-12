Knalvuurwerk verliest steeds meer terrein

TILBURG- De roep om een vuurwerkverbod klinkt harder en harder. Bij de Vuurwerk Knaller in Tilburg is daar niets van te merken. De verkoop loopt uitstekend. ,,Lekker knallen.”

,,Van den Heuvel, Bakx, Van Diepen.” De Vuurwerk Knaller in Tilburg lijkt deze zaterdag wel op een doktersspreekuur. Of een afhaalpizza. De namen van de klanten worden omgeroepen waarna de verkoper de klant een partij vuurwerk overhandigd. In de Tilburgse vuurwerkwinkel aan de Besterdring loopt het gesmeerd. Via internet hebben de klanten hun bestelling doorgegeven en van de winkel kregen ze een tijd waarop ze hun vuurwerk kunnen afhalen. ,,Met dit systeem kunnen we de drukte spreiden”, zegt Bart Landsmeer, eigenaar van de winkel. Losse verkoop is er nog niet veel, die kopers worden pas maandag en dinsdag verwacht.

Met de drukte valt het inderdaad mee. Geen lange rijen voor de deur maar een beheerst gaan en komen van mensen. Drie dagen hebben de Nederlandse vuurwerkwinkels slechts om hun explosief materiaal aan de man te brengen en dus is een goede organisatie noodzakelijk. Voor Landsmeer zeker. In de nacht van Eerste Kerstdag werd de deur van zijn filiaal van de Vuurwerk Knaller in de Tilburgse wijk Broekhoven geramd met een bestelbus. Niemand die iets zag of hoorde. Dieven hadden zo de tijd om zo'n tienduizend euro aan vuurwerk mee te grissen. Kerst vieren zat er daarna niet meer in voor Landsmeer. ,,We hebben met alle macht gewerkt om de bestellingen weer op orde te krijgen. Dat is gelukt.” Hij heeft extra personeel ingehuurd om alles in goede banen te leiden en ook familie en vrienden helpen mee. Hij baalt er nog goed van. Hoewel hij beelden van de bewakingscamera van de rambus op facebook heeft gezet en ook een tip heeft uitgeloofd, is er nog niemand aangehouden.

De klanten lopen ondertussen de deur uit met pakketten van honderd tot honderden euro's. Landsmeer stelt vast dat het knalvuurwerk steeds meer terrein verliest ten opzichte van het siervuurwerk. Hij klopt op een grote doos. ,,Compoundboxen. Dat is de trend van de laatste jaren. Mensen willen gemak en veiligheid en dat biedt dit vuurwerk. Alle cakes zijn aan elkaar verbonden en dan krijg je minutenlang verschillende soorten vuurwerk. Je hebt deze dozen vanaf honderd tot aan zeshonderd euro. Omdat je minder lonten moet aansteken, is het ook veiliger. De dozen vallen niet om."

Vuurwerkbrillen

Veiligheid is het onderwerp dit jaar. Vuurwerkverkopers zijn verplicht veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te geven. Toch melden zich jaarlijks honderden slachtoffers met letsel bij de eerste hulpposten, al loopt het aantal wel terug. Beginnen over een vuurwerkverbod is in de rij voor de afhaalbalie een zinloos en kansloos onderwerp. ,,Onzin”, zegt bijvoorbeeld Tigo Bogaard (15) die met zijn vader voor zo'n kleine honderd euro aan vuurwerk heeft gekocht. Gewoon lekker knallen wil hij en met de inhoud van de twee tassen heeft hij van alles wat: knallers, pijlen, Thunder Kings met een lekker harde knal. ,,Zo ben ik nieuwjaarsnacht wel even bezig.” Veiligheid staat bij de Boogaards voorop. Tigo heeft een bril en aansteeklonten meegenomen. Lorenzo Guiljan is ook met zijn zoon meegekomen om vuurwerk te kopen. Hij heeft voor 135 euro besteld en is ook fan van vuurwerk, vooral van mooi siervuurwerk. ,,Daar kan niemand toch iets op tegen hebben?”

Ondernemer Landsmeer ziet ook weinig in een vuurwerkverbod. De kans is groot dat mensen dan in landen als Polen of Tsjechië vuurwerk gaan kopen waar veiligheidseisen minder streng zijn. ,,Dat moeten we niet willen. Dat veel mensen hekel aan vuurwerk hebben gekregen, komt omdat veel veel illegaal spul al voor de afgesproken tijdstippen wordt afgestoken. Dat geeft veel irritatie.” Volgens hem zou de politie ook veel meer moeten optreden tegen de handel in illegaal vuurwerk.

Landsmeer begon vijf jaar geleden met de verkoop van vuurwerk. In het pand bleek al een vuurwerkbunker te zitten. Normaal heet zijn winkel de Voordeel Knaller en verkoopt hij van alles, maar in december ruimt hij alle schappen leeg en staat alles in het teken van vuurwerk. Goede handel, maar het is zeker niet zo dat je in een paar dagen tijd voor maanden verdient. ,,Kijk om je heen. Je hebt veel personeel nodig en er zijn veel voorschriften waar je aan moet voldoen. De kosten zijn hoog.