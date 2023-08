Kneuterig plezier tijdens 50ste Kindervakantieweek in Oosteind: ‘Mayonaise en chocolade in mijn haar op kamp’

Frank schreef boek over Leurse slager Govert (25), vermoordde hij in 1898 nou wel of niet Jaan (26)?

ETTEN-LEUR - Heeft ie het nou wél, of heeft ie het nou niet gedaan? Het blijft als vraag rondzweven in het boek dat Frank Hultermans schreef over de dood van Jaan Smits (26). Zij werd precies 125 jaar geleden dood aangetroffen op een akker in Leur. Vermoord met een slagersmes.