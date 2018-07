Video Dit is liefde: na vijftig jaar trouwt Peter opnieuw met Willy

18 juli ROOSENDAAL - Om nou te zeggen dat Peter en Willy Gladdines veel van elkaar houden, dat is wat te kort door de bocht. Peter en Willy zijn namelijk veel meer voor elkaar. Wat precies kan Peter niet onder woorden brengen. ,,Da's niet te beschrijven. Ze is alles voor me.''