Kogelkoppen, van bil en veel bier: prinsen aan het woord in Boerenraadsvergadering

ROOSENDAAL - Carnaval komt er weer aan en voor burgervader Han van Midden betekent dat dat hij zijn burgemeestersketting even in de wilgen kan hangen en onbekommerd kan hossen.

Want de sleutels van de stad draagt hij voor die periode traditiegetrouw over aan de zes leutheersers, de prinsen Markus van Tullepetaonestad, Nicotino van Aopelaand, Eduward van Paplaand, Rikus van Puitelaand, Ralph Mangelpeejenland en Erik van Mastepinnelaand.

Maar daar moet de gemeenteraad wel over stemmen. Daarom mochten de zes prinsen tijdens de traditionele ludieke Boerenraadsvergadering, afgelopen dinsdagavond in zaal Donkenhof in Wouw, hun zaak bepleiten. Natuurlijk kwamen daarbij heel veel onderwerpen voorbij die lokaal de gemoederen bezighouden.

Bieromzet

In Aopelaand (Nispen) is dat met kop en schouders de verbouwing van de kerk tot gemeenschapshuis. Prins Nicotino lost de financiering daarvan in één keer op. ,,Iedere week het Kriekepriensebal in de kerk en van de bieromzet kunnen we dan de verbouwing betalen.’’ ,,Hoeveel bier moet daarvoor gedronken worden?’’, vraagt wethouder Evelien van der Star, die een streep zette door de verbouwing.

Quote De opening is op Goede Vrijdag, maar da witte donderdag Prins Eduward, Paplaand

Aopelaand lust er wel pap van, verzekert Nicotino: ,,Dat krijgen wij wel voor elkaar.’’ Of de prins deze carnaval zelf veel mee zal hossen is nog maar helemaal de vraag, want een mini-Nicotino dient zich uitgerekend in de leutigste tijd van het jaar aan. Maar: ,,Als ik een miniprinsje aan het ontvangen ben, is alles in elk geval goed geregeld.’’

Prins Eduward van Paplaand presenteert een plan voor het kasteel van Wouw als sport- en evenementenwalhalla. Schaatsen en zwemmen in de slotgracht, een wielerbaan en als klap op de vuurpijl twee nieuwe Olympische disciplines: 100 meter kogelkoppen en 50 meter speerhappen. ,,De opening zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, maar da witte donderdag’’, aldus Eduward.

Veren in zijn reet

Prins Rikus van Puitenlaand (Heerle) maakt zich zorgen, want de puit, oftewel kikker, is in gevaar door de massale kikkerbillenconsumptie. En billen heb je nodig voor van alles en nog wat, weet Rikus. ,,Burgemeester Van Midden hield vorig jaar een enquête over zijn eigen functioneren en kreeg als antwoord veel veren in zijn reet. Wij puiten hebben straks geen reet meer in om veren in te steken.’’

Ook het voortbestaan van Puitenlaand staat op de tocht, want: ,,Om meer leerlingen te trekken voor de basisschool zullen we eerst van bil moeten gaan.’’ Puitenlaand organiseert dan ook een massaal protest: ‘baas over eigen bil’. ,,Wij staan achter One Love, maar van onze billen blijf je af.’’

Quote Wij puiten hebben straks geen reet meer om veren in te steken Prins Rikus, Puitenlaand

Voor Mastepinnelaand (Wouwse Plantage) wordt het een bijzondere carnaval, want na 18 jaar de laatste met prins Erik. Hij somt op wie hij in die jaren allemaal aan prinsen, prinsessen en hoogwaardigheidsbekleders is tegengekomen in de Roosendaalse kernen. In Tullepetaonestad bijvoorbeeld drie prinsen, twee sjampetters en vier narren. ,,De afscheidsreceptie staat daar vast op de agenda.’’ Alleen prins Ralph van Mangelpeejenland is standvastig: ,,die heeft meer vriendinnen dan narren gehad’’, aldus Erik.

Hij sluit zijn voordracht af met een eigen lied. ,,Waar ik vandaan kom is de Hel zo slecht nog niet’’, zingt hij. Na carnaval gaat hij op wereldreis. Hij zal Mastepinnelaand, ,,de mooiste plek van Nederland’’, dan wel gaan missen.