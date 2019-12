Kom op dames, een beetje meer lef, een beetje minder gemak; schaamteloos schitteren met kerst

Help! Wat moeten we in vredesnaam aantrekken met de kerst? Moeten we op sjiek of boeit dat niet? Eerst maar eens vragen aan de Bossche modekoning Addy van den Krommenacker. ,,Vooral lekker uitpakken. Glitters en pailletten, gouden lurexdraad in je top, glimmend zilver in je lange plooirok, of een jurk versierd met geborduurde kralen; het is hartstikke in de mode.”

Dat helpt kerst een fiks handje vooruit. En dat glimmertje kan zeker ook in mannenkleding, subtiel dan.