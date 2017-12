Kom op Ruben, flikker toch op, zoals John de Bever zou zeggen

De mooiste, krachtigste strofe die ik ooit hoorde over homo’s in de voetbalwereld, kwam uit de mond van John de Bever. John is zelf homo, oud-voetballer en tegenwoordig zanger van het betere levenslied. John heeft, kortom, enig recht van spreken. De Bever gebruikte een paar keer hetzelfde zinnetje toen het onderwerp ter sprake kwam, onbedoeld ironisch, uitgesproken met klassieke Brabantse tongval, namelijk de volzin: ,,Flikker toch op man.’’ Of ik werkelijk dacht dat Lionel Messi opeens zou worden weggehoond als hij homo bleek te zijn, vroeg John zich hardop af. ,,Flikker nou toch op man’’, zei De Bever. ,,Tuurlijk niet. Geloof ik niks van.’’ Zelf zou hij anno 2017 geen enkele moeite hebben om uit de kast te komen, bezwoer John. Sterker nog, hij had dat als speler van Dordrecht en topzaalvoetballer al lang en breed gedaan. ,,Ze zingen nu ook dat je moeder een hoer is, of dat je een flikker bent, dus wat is het verschil? Kom op zeg. Flikker toch op.’’ Ik werd vrolijk van die opgeruimde, rechttoe rechtaan gedachtegang. Ook omdat ik John de Bever geneigd ben te geloven: dat je als voetballer anno 2017 zonder wereldschokkende gevolgen uit de kast zou kunnen komen in Nederland. Dat je niet, zoals vaak wordt geschetst, meteen door complete stadions wordt uitgescholden en uitgekotst. Mijn gevoel is dat het, ondanks de groep onvermijdelijke malloten, relatief gezien mee zal vallen. Voetbalsupporters zijn soms macho-achtig en smakeloos, maar ook heel vaak niet - en lang niet allemaal. De drempel is begrijpelijkerwijs hoog, maar de Middeleeuwen zijn al een tijdje voorbij.

Maar toen was daar plots Ruben Schaken. Een oud-voetballer die vorige week zijn biografie presenteerde, iets wat mij in eerste instantie even was ontgaan. U heeft het inmiddels vast gelezen: Schaken wijdt in zijn boek een compleet hoofdstuk aan het thema ‘homoseksualiteit in de voetballerij’.



De teksten zijn zo vooroorlogs achterlijk, dat je het eerst niet gelooft. Begrijp me goed, ik wil hier niet naïef of hypocriet doen; in de voetbalkleedkamer doen wij ook wel eens aan macho-gebral, en ik heb in dat decor ook eens wat doms geroepen.



Maar Schaken meent het serieus, of hij doet op zijn minst alsof. Hij geeft uitgebreid zijn bekrompen visie op homoseksualiteit in een geautoriseerde biografie, in een boek waarvan je mag aannemen dat hij het nog eens rustig heeft teruggelezen, dat hij erover heeft nagedacht.



,,Nee ik omarm het niet, ik distantieer me ervan’’, zegt Schaken onder anderen over homo’s in het voetbal. ,,Ik neem afstand omdat ik er liever niet mee word geassocieerd.’’ En zo gaat dat drie pagina’s door, schamperend en roddelend over twee vermeend homoseksuele teamgenoten.



Maar toen daar deze week - heel verrassend - allerlei reacties op kwamen, wees Schaken geschrokken naar de media, want die hadden het allemaal uitvergroot of iets dergelijks. Tuurlijk Ruben. Ik wil nog best wel geloven dat je spijt hebt, of dat je het zo cru niet bedoelde.



Maar kom op zeg. Flikker toch op.