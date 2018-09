Koning Willem-Alexander naar Breda en Koningin Máxima naar Veghel: zo vaak bezoekt het koninklijk paar onze provincie

VideoKoning Willem-Alexander opent vrijdag het gerechtsgebouw in Breda. Koningin Máxima opende maandag in Veghel theater De Blauwe Kei. De koninklijke familie lijkt steeds vaker naar Brabant af te reizen voor allerlei verschillende festiviteiten. Wanneer zijn in onze provincie en wat doen ze dan precies?

In 2017 vierde het koninklijk paar nog Koningsdag in Tilburg. Maar meestal zijn het officiële openingen waar het koningspaar voor wordt uitgenodigd. Toch bracht de koning dit jaar ook een spontaan bezoekje aan een kleine Brabantse gemeente. Een overzicht van alle bezoeken van het koninklijk huis aan Brabant in 2018.

Agenda afgelopen maanden

16 februari: Koning Willem-Alexander was in Den Bosch voor de opening van de expositie over zeven eeuwen Lieve Broederschap. De Koning is lid van het broederschap en tevens zwanenbroeder.

13 april: Koning Willem-Alexander bracht na acht jaar weer een bezoekje aan de Vliegbasis in Eindhoven. Die dag was de opening van de European Air Transport Command. De koning liet zich rondleiden en nam een kijkje in een C-130 Hercules.

15 mei: Koningin Máxima reisde naar Den Bosch voor de opening van het Social label Lab, het 'designlab voor sociale vernieuwing'. In het lab worden designproducten gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

6 juni: Koning Willem-Alexander kwam heel spontaan op bezoek in Haghorst en Esbeek. Het was een informeel werkbezoek waar maar een paar mensen van af wisten. De koning liet zich er bijpraten over succesvolle burgerinitiatieven.

27 augustus: Koning Willem-Alexander was te vinden in Tilburg. Hij was daar bij de officiële opening van het mbo-jaar bij het ROC op Stappegoor. Hij zei daar onder andere dat mbo'ers 'keihard nodig zijn' in de samenleving en dat er gezorgd moet worden voor voldoende stageplekken.

Heel recent dan. Afgelopen maandag was koningin Máxima in Veghel voor de opening van theater De Blauwe Kei en het eeuwfeest van de gemeente. Van te voren was er nog veel discussie over de subsidie die de gemeente kreeg voor het feest.

Agenda koninklijk huis tot aan april:

Dan staat er dit jaar ook nog het een en ander op de planning voor het koninklijk gezin, blijkt uit de agenda van het koninklijk huis. Komende vrijdag is de koning in Breda voor de opening van het gerechtsgebouw.



Op 23 september is prinses Beatrix te vinden in Den Bosch. Ze is daar aanwezig bij het jumbileumconcert ter ere van het 700 jaar bestaan van de Illustre Lieve Vrouw Broederschap (ILVB).