Koopjesjagers bestelden 60.000 bedden na 'systeemfout' bij Leen Bakker, bedrijf dreigt 10 miljoen mis te lopen

RAAMSDONKSVEER - Woonwarenhuis Leen Bakker dreigt door een 'systeemfout op de website' voor 10 miljoen euro het schip in te gaan. Eind juli heeft de prijsvechter naar zijn zeggen online 60.000 hoogslapers van het merk Hoppekids verkocht tegen de extreem lage prijs van 24,95 euro. Dat was niet de bedoeling. De bedjes hadden 319 euro per stuk moeten opbrengen.

Dat bleek maandag tijdens het kort geding in Breda van juridisch adviesbureau Aliter Melius, dat namens 1.000 'gedupeerde' kopers uit heel Nederland eist dat Leen Bakker de bedden tegen de stuntprijs levert. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Raamsdonksveer, weigert dit. De voltallige directie was in de rechtszaal aanwezig om haar standpunt kracht bij te zetten. Kopers waren er niet.

,,Als de rechtbank de vordering toewijst, heeft dat niet alleen grote gevolgen voor Leen Bakker maar voor alle webshops'', waarschuwde advocate Machteld Hiemstra. ,,Die verkopen vele tienduizenden artikelen en zouden geen foutjes mogen maken, terwijl consumenten juist gebaat zijn bij snelheid.''

Systeemfout

Leen Bakker ging volgens Hiemstra in de fout door in het weekeinde van 29 en 30 juli sommige bedden van het merk Hoppekids te koop aan te bieden voor de prijs van de matras alleen. Toen het bedrijf de 'systeemfout' zaterdagmiddag ontdekte en bekendmaakte, waren er al zo'n 1.000 bedjes verkocht, aldus de raadsvrouw. Opmerkelijk is dat onmiddellijk na die bekendmaking de koopwoede echt losbarstte, aldus Hiemstra. Tot zondagmiddag 12.00 uur, het tijdstip waarop ICT'ers erin slaagden de foute advertentie van internet te verwijderen, werden in totaal 60.000 bedjes besteld.

Advocaat Chizki Loonstein betoogde dat helemaal geen sprake was van een prijsfout maar van een bewuste verkooptruc. ,,Het was een pr-stunt om zo veel mogelijk consumenten naar de website van Leen Bakker te lokken en daar (ook) andere producten te laten kopen.'' De raadsman vermoedt dat het bedrijf door het enorm aantal bestellingen achteraf spijt heeft gekregen van de actie. ,,Maar daar mag de consument geen slachtoffer van zijn. Het was een geldig aanbod. Klanten mogen erop vertrouwen dat de koopovereenkomst wordt nagekomen.''

Soortgelijke zaak bij Otto

De juristen van Leen Bakker verwezen naar een soortgelijke rechtszaak rond het postorderbedrijf Otto, dat in 2006 na een foute prijsvermelding gelijk had gekregen van de rechter. Zij stelden dat consumenten ook een eigen onderzoeksplicht hebben. Hiemstra: ,,Zo'n prijs is gewoon te mooi om waar te zijn. Dat snapt iedereen. Elders kosten die bedden 300 tot 600 euro. Klanten hadden moeten gaan twijfelen. Op het internet hadden ze meteen kunnen zien dat het niet klopte.''

Volgens Loonstein zou een en ander betekenen 'dat Leen Bakker er alleen is voor academici': ,,Bovendien kunnen consumenten dan zowat bij elk product van deze prijsstunter onderzoek doen.''