Koper én huurder kan aan de slag met afkoppelen regenwaterafvoer

Buurt wordt gek van 20 papegaaien in kleine tuin, eigenaar krijgt boete als hij er niet 13 wegdoet

BEEK EN DONK - Twintig papegaaien in een kleine tuin midden in het dorp. ‘Papegaaienman’ Wim Dortu (85) uit Beek en Donk weet zelf ook wel dat het niet kan. De buurt is er inmiddels wel klaar mee: ,,Je kunt niet fatsoenlijk buiten zitten.”

17 september