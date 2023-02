Kostelijke Sauwelavond bij de Teugelders in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Het is dan weliswaar niet allemaal lokaal talent wat bij de Sauwelavond in Beek en Donk de klok slaat, maar amusant is het zeker wel. Goh, wat viel er zaterdag veel te lachen bij de Teugelders van Ganzendonck!

Na een mooi optreden van de dansmariekes begon het al meteen met kletser Berry Knapen. Hij was wat zwaarder geworden en had een whiskydieet gevolgd. ‘’In no time was ik twaalf weken kwijt!”.

Kracht bijzetten

Ster van de avond was zeker Dirk Kouwenberg als astronaut. Zijn klets was werkelijk een aaneenschakeling van goeie grappen. Nu en dan kroop hij daarbij de kletston uit om zijn verhaal nog wat kracht bij te zetten. Dat zorgde dan weer voor wat extra spektakel. Klasse!

Na drie dagen astronautenvoeding hadden hij en zijn collega-astronauten het daarmee wel een beetje gehad en voor de gein bestelde hij shoarma. Die shoarmaboer vroeg natuurlijk waar het heen moest. ,,Kijk maar eens naar boven naar die witte bol”, had ie gezegd. ,,Wat doe jij in mijn plafonnière”, kaatste de shoarmaboer terug. Toen hij vertelde dat het naar de maan moest, kreeg hij te horen dat het dan toch wel een half uurtje kon duren…

De grap van de 30-centimeterkast moest hij even aan het publiek uitleggen… ,,Er is in zo’n raket natuurlijk geen plek voor een meterkast”.

Rook uit zijn nek

Heel anders maar ook geweldig was het muzikale duo Stenzel en Kivits. Voor wie ze niet kent: een beroepspianist en een operazanger die tijdens het musiceren grappen en grollen uithalen. Pianist Kivits was subliem met zijn supersnelle praatje van de Berlijnse Muur tot de Indianen in Amerika en terug terwijl zijn vingers zo mogelijk nog sneller over de toetsen vlogen. Stenzel scoorde hoog met zijn walsende muziekstandaard. Hij zong zo fanatiek dat de rook uit zijn nek kringelde en de echte vlammen uit zijn bladmuziek sloegen. Geniaal.

De Biks Bent was ingevlogen om alles vakkundig aan elkaar te spelen en dat ging ze goed af. Hun eerste klarinettist moest het een paar keer ontgelden en raakte haar stoel kwijt aan pianist Kivits.

Twee nullen

Wethouder Joan Briels, die uitdagend op de eerste rij zat, werd er bij de kletsers diverse keren doorgehaald. Dat doet het altijd goed bij het publiek. ,,Weet je waar bij James Bond 007 die twee nullen voor staan?”, vroeg kletser Bekkers hem. Dat wist de wethouder niet. ,,Vóór de zeven”, was het antwoord.

Ook Freddy van den Elzen betrok als schoolmister de hele zaal bij zijn mooie klets en dat ging hem prima af.

De Skoepies tot slot bedienden zich van wat veel poep en pies-humor en grappen over te dikke vrouwen. Maar ze maakten veel goed met hun sfeervolle liedjes waarmee ze de zaal goed meekregen.