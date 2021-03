KOZP geeft straten in Den Bosch en Breda een ‘make-over’

Nieuwsover­zicht | Lange rijen voor stembu­reaus na sluitings­tijd - Coronapa­tiënt steeds sneller naar huis gestuurd

17 maart De VVD is weer de grootste volgens de eerste exitpolls, en behaalt 35 zetels. Grote verrassing is D66 die met 27 zetels de tweede partij van Nederland lijkt te worden. Hoe er in Brabant is gestemd blijkt later vanavond. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu 1992. Dat zijn er 45 minder dan dinsdag, toen er 2037 mensen wegens Covid-19 waren opgenomen. Er liggen nu 568 mensen op een intensive care, 18 minder dan een dag eerder. Dit en meer lees je in het nieuwsoverzicht van woensdag.