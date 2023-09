Kraamhotel in Bergen op Zoom blijft langer open: ‘Fijn om meerdere gezinnen tegelijkertijd te helpen’

Vrachtwa­gen­chauf­feur overvallen door drietal in Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - Een vrachtwagenchauffeur is om 16.40 uur op de Tilburgseweg in Hilvarenbeek door drie personen overvallen. De chauffeur was even uit zijn voertuig voor een pauze toen hij werd bedreigd met een mes.