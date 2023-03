Krijg ik mijn geld terug? En wat je als reiziger nog meer moet weten over dassenprobleem op het spoor

Minimaal een week rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel. Een hard gelag, want daarmee valt een belangrijke spoorverbinding tussen Eindhoven en de Randstad weg. Hoe groot is de vertraging? En krijg je je geld terug? Vijf vragen en antwoorden voor reizigers.

Wat is er aan de hand?

Het was al jaren bekend dat er een dassenburcht bij Esch onder het spoor tussen Den Bosch en Boxtel zat. Maar nu moet deze met spoed uitgegraven worden. Anders verzakt het spoor. Er ligt namelijk een volledig gangenstelsel onder rails. Daardoor kunnen in ieder geval tot volgende week dinsdag geen treinen rijden tussen Den Bosch en Boxtel. Maar mogelijk zelfs langer. Ook het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven ligt daardoor plat. En ook dat kan nog wel even duren.

Hoe kan ik nu het beste reizen?

Moet je van of naar Vught? Pak dan de stopbus. Die rijden tussen Boxtel, Vught en Den Bosch. Reis je tussen Eindhoven en Den Bosch? Dan neem je de trein met een overstap in Tilburg. De treinen die normaal tussen Den Bosch en Eindhoven zouden rijden, gaan nu tot en met Boxtel.

Is je reis nog langer en moet je bijvoorbeeld van Helmond naar Nijmegen? Dan kan het sneller zijn om via Venlo te reizen. Check in ieder geval altijd de reisplanner van de NS voor de laatste stand van zaken.

Heb ik nu recht op een vergoeding?

Nee, helaas. Het recht op vergoeding vervalt bij de NS als een langere reistijd bij het moment van inchecken al is aangekondigd. Dat is nu het geval. Je kunt nog wel een vergoeding aanvragen als je dinsdagmiddag aan het reizen was op het moment dat de problemen ontstonden. Een aanvraag dien je in op de site van de NS. Daarvoor heb je nog drie maanden de tijd. Geld kun je terugkrijgen bij een vertraging van minimaal dertig minuten. Vanaf een vertraging van langer dan een uur kun je het volledige bedrag claimen.

Hoelang gaat dit nog duren?

In ieder geval tot en met volgende week dinsdag 02.00 uur ’s nachts. Dassen zijn namelijk beschermde dieren. ,,We moeten daarom wachten op een vergunning van het bevoegde gezag voordat we ze weg mogen lokken. Het is nog erg onzeker hoe lang dat gaat duren”, zegt ProRail.

Daarvoor kunnen we kijken naar de situatie in Friesland. Bij het dorpje Molkwerum werd het treinverkeer op 13 maart al per direct stilgelegd. Ook vanwege een dassenburcht. Hier rijden op zijn vroegst pas op 23 april weer treinen.

Volledig scherm Reizigers richting Den Bosch staan vast op het station van Eindhoven. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen