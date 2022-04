Kruidvat-bende die voor duizenden euro's producten buitmaakte betrapt door alerte medewerker

Spotters gaan dit weekend voor het eerst wormen tellen, maar welke dieren turven we nog meer?

Schep in de grond, regenwormen spotten en opschrijven hoeveel je rond ziet kruipen: dit weekend is de eerste Nationale Wormenteldag. Wormen zijn goed voor de grond en daarom is het gek dat amper bekend is waar ze zitten, vindt de organisatie. Maar er worden meer dieren geteld: voor welke beesten gaan mensen nog meer met een kladblok in de tuin staan?

