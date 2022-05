Kruis van Verdienste voor Millse brandweerman Wim Janssen

Dat heeft Janssen. Niet alleen omdat hij 43 jaar als brandweervrijwilliger bij de post Mill actief is geweest. Dat is al mooi natuurlijk, maar Janssen heeft als betaalde kracht ook veel betekend voor de brandweer. Hij leverde een grote bijdrage aan de professionalisering van de regionale brandweer. Vervulde een coachende rol en stond collega’s met raad en daad bij. Ook is hij betrokken bij de jeugdbrandweer.

In een interview in deze krant kondigde Janssen vorig jaar zijn vertrek als vrijwilliger al aan. ,,Met pijn in mijn hart”, zei hij. Janssen vond het tijd de weg vrij te maken voor een jongere generatie brandweermannen en meer tijd te besteden aan zijn gezin. ,,Maar als ik meer dan 24 uur in een dag had kunnen stoppen, was ik misschien nog langer als vrijwilliger bij de brandweer gebleven.”