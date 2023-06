Kunst maken op veertig jaar oude Commodore 64’s: de jochies in 600 volwassen mannen staan op in Someren

Zieke Mizzie werd in 1922 als oorlogs­kind in Wenen op de trein gezet naar Brabant

DRUNEN/NIEUWKUIJK - 28 oktober 1922. Het 7-jarig, ernstig verzwakte Oostenrijks meisje Mizzi wordt in Wenen op de trein gezet en reist moederziel alleen naar het volstrekt onbekende Nederland. Ze komt terecht in Nieuwkuijk, om aan te sterken, maar gaat nooit meer terug naar huis. Nu is er een boek.