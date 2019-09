Kunstdetective krijgt foto verloren gewaand meesterwerk uit ‘Kunsthalroof’ met Brabantse krant op voorgrond: ‘Ik kon die nacht niet slapen’

Veldhoven­se makelaar draait op voor fout in afmetingen koophuis

3 september VELDHOVEN - Een makelaar in Veldhoven is door de mand gevallen nadat een koper ontdekte dat het woonoppervlakte van zijn nieuwe huis veel te ruim was voorgesteld. Volgens het gerechtshof in Den Bosch is de makelaar aansprakelijk en kan de huizenkoper schadevergoeding tegemoet zien.