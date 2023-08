Kunstdorp Sint Anthonis verhuist naar kloostertuin

Het was een goed gebruik, het tentoonstellen van kunstwerken in het gemeentehuis van Sint Anthonis tijdens de kunstmanifestatie Kunstdorp. Maar het gemeentehuis is door de fusie tot de gemeente Land van Cuijk geen gemeentehuis meer. En dus werd er gezocht naar een andere locatie. Die is gevonden in de kloostertuin.