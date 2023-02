Kunstenaressen aan het woord over hun werken

Vanaf 14.30 uur geven ze uitleg over de expositie ‘In de ban van de Aa’ waarover ze in ruim twee jaar honderden schilderijen hebben gemaakt. Vanaf de bron in De Groote Peel tot aan de monding in de Dieze in Den Bosch. Naast de verhalen van de kunstenaressen wordt er ook een korte documentaire getoond en mogen er vragen gesteld worden. Kaartjes à 10 euro.