Kunststofbedrijf De Mortel niet afgeknepen door woningbouw, vindt Raad van State

Tachtig kabouters gepimpt voor een nieuw wandelpad in Boekel

BOEKEL - In het wandelbosje achter Zorgcentrum Sint Petrus in Boekel hebben tachtig kabouters een woonplek gevonden langs de wandelpaden. Ze zijn kleurrijk en in alle soorten en maten. Sinds vorige week is het kabouterpad tot leven getoverd en toegankelijk voor jong en oud.