Kwakkelende zomer maakt plaats voor laatste tropische dag: vandaag nog heerlijk toeven in Brabant

De allerlaatste zomerdag van het jaar is aangebroken. Na een kwakkelende zomer is woensdag de laatste kans om te genieten van de zon, of om peentjes te zweten met temperaturen rond de 28 graden.

In Tilburg is 's ochtends nog sprake van sluierbewolking volgens Weerplaza. Die verdwijnt richting de namiddag. Rond de klok van 16.00 bereikt het zomerweer zijn hoogtepunt met een heldere lucht en een tropische temperatuur. Maak tijd vrij om een terrasje te pakken. De komende dagen is de kans op regen groot in Tilburg.

Een heerlijke, maar korte, zomeravond is in Breda vandaag nog te beleven. Met een gevoelstemperatuur van 24 graden is het heerlijk toeven buiten. De nacht valt al vroeg, de zon gaat namelijk iets na 20.00 uur onder.

Het blijft vandaag zonnig en droog in Eindhoven. Net als in de rest van Brabant. Met windkracht 3 is een verkoelend windje nauwelijks te voelen. In Eindhoven blijft het hoogtepunt van 28 graden wat langer hangen. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur is het op zijn warmst.

Na deze zonnige dag is het voorlopig voorbij met het zomerse weer. Vanaf morgen verzamelen regenbuien zich over Brabant. Gepaard met plaatselijke onweersbuien op donderdag, blijft de bewolking voor de rest van de week hangen. Donderdag en vrijdag blijft het nog aardig warm door het onrustige weer heen. Er zullen temperaturen tussen de 23 en 26 graden gemeten worden. Aan het eind van de week daalt de temperatuur naar 20 graden in het weekend.