Kwart Brabantse cultuurinstellingen vreest faillissement

Nieuwsover­zicht | Plan: van 20 naar 60 prikken per uur - Onderzoek biedt sportscho­len hoop

5 maart De GGD kan veel efficiënter coronaprikken zet. Dat stelt althans een groep experts, die een plan hebben bedacht waarin er 60 prikken per uur kunnen worden gezet in plaats van 20. En kunnen sportscholen binnenkort weer open? Wel volgens wetenschappen onderzoek uitgevoerd door de TU/e. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.