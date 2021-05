Kwart minder besmettingen, maar Brabant-Noord blijft achter

INTERVIEW En dan zijn al je 24 bedrijven ineens dicht. Hoe Libéma toch vrijwel ongeschon­den uit de coro­nastrijd lijkt te komen

11 mei HILVARENBEEK - Dirk Lips moest er lang op wachten, maar er komt vanaf volgende week (waarschijnlijk) meer ruimte voor zijn 24 bedrijven in de vrijetijdsector. Libéma is een van de grootse leisure concerns in Nederland. Corona moet als een bom hebben ingeslagen. Of toch niet? ,,Einde dit jaar gaan we 120 nieuwe appartementen bouwen bij het Safaripark.” Hoe dan?