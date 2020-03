Kwart van Brabant hoort bij nieuw Van Gogh Nationaal Park, provincie dient officieel verzoek in voor toekenning

Zangeres Marga Bult begint in de zorg: ‘Ik vind het niet zo bijzonder, hoor’

29 maart UDEN - Marga Bult, ex-songfestivaldeelneemster en ex-Babe-zangeres, is ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke herintreders in de zorg. Zondagavond begon ze in het Udens Duyn in Uden aan haar eerste dienst als zorgmedewerker in het kader van het initiatief ‘extra handen voor de zorg’. ,,Bijzonder? Ik vind het niet zo bijzonder, hoor."