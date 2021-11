Laagvliegende Hercules buldert de komende weken vanaf Vliegbasis Eindhoven over heel het land

Grote toename Nederland­se gasten in Belgische restau­rants: ‘Hier mag je de hele avond tafelen’

STEKENE - Een avondje op het gemak uit eten, in Nederland kan het niet meer door de verplichte sluitingstijd van 20.00 uur. Hoe anders is dat in België. Daar mag de horeca tot in de vroege uurtjes openblijven. En dat trekt Nederlanders. ,,Zeventig procent van onze gasten komt van over de grens.”

23 november