‘Laat clubs meer profiteren van hoge oudpapierprijzen’

Nieuwsover­zicht | Beroemde Brabantse seksclub verdwijnt na 44 jaar - Distribu­tie­cen­tra: ‘Blokkades gaan supermark­ten miljoenen kosten’

De beroemdste privéclub van Nederland gaat dicht. De eigenaren van Club Diana - vroeger Sauna Diana - zien er na 44 jaar seksbusiness in Zundert geen brood meer in. En Brabantse supermarkten gaan er maandag alles aan doen om hun distributiecentra draaiende te houden tijdens de boerenprotesten: ,,Het is onacceptabel dat voedselvoorzieningen zo worden platgelegd.” Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

2 juli