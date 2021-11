Laatste herfstmaand begint grauw maar zacht, daarna meer kans op ‘winterse kou’

De laatste herfstmaand is aangebroken en we gaan langzaam richting de winter. Is er ook al echt winterweer in zicht, of moeten we daar voorlopig op wachten? Lees het weerbericht voor de maand november hier.

Deze donderdag begint het lokaal zeer mistig, maar die verdwijnt gedurende de dag. Er blijven vooral veel wolkenvelden over. Vrijdag is het een stuk vriendelijker met meer zon, maar ook meer wind. De ochtend start in Brabant fris, in de middag loopt het kwik op tot zo'n 12 graden.

Dit weekend

Zaterdag is bewolkt en uit de bewolking valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. Toch verloopt een groot deel van de dag droog. De zuidwestenwind is overwegend matig. Het is dan zo'n 12 graden.

Zondag trekken er buien over het land en zal het op meerdere plekken in het land regenachtig zijn. Veel neerslag wordt er echter niet verwacht. Het wordt 12 tot 13 graden. In de nacht en vroege ochtend koelt het behoorlijk af en aan de grond daalt de temperatuur soms richting het vriespunt.

Droge novembermaand

Maar dan krijgt een hogedrukgebied steeds meer invloed op het weer in ons land. Weerplaza verwacht dan ook een heel ander weerbeeld dan de komende dagen. Een droge novembermaand staat op het programma. Overigens niet uitzonderlijk; van de afgelopen 7 novembermaanden waren er 5 aan de droge kant. Ook dit jaar lijken hogedrukgebieden de overhand te hebben boven zowel onze omgeving als de Atlantische Oceaan. Daardoor krijgen lagedrukgebieden uit het westen weinig kans hier.

Of dat ook zonnige herfstdagen geeft? Dat is niet zeker, aldus Weerplaza. In deze tijd van het jaar is de zonkracht natuurlijk zwak en lage bewolking of mist lossen overdag nog maar heel moeizaam op. Risico op grijze (maar droge) dagen dus.

En dan... winter?

Opvallend is dat de wind vanuit het zuiden warme lucht aanvoert, waardoor temperaturen waarschijnlijk wat hoger uitvallen dan in andere jaren. Met name in de week van 8 november kunnen de temperaturen dus beduidend hoger gaan uitkomen dan op dit moment. Dan wordt het 's middags tussen de 12 en 16 graden en ook de meeste nachten zullen relatief zacht verlopen. De kans op nachtvorst lijkt in elk geval minimaal.

Vanaf half november verandert het weerbeeld. De kans op een stuk winterser weer neemt toe, maar dat is vooral te merken aan nachtvorst en koude ochtenden. Normaal gesproken is de temperatuur overdag 8-9 graden, die valt vermoedelijk dit jaar lager uit. Of dat koude weer doorzet en leidt tot echt winters weer, daarvoor is het nu nog te vroeg.



