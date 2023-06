Label voor Peelse producten

Weekmarkt terug in het centrum van Gilze: ‘Een mooie plek en echt een verster­king’

GILZE - De weekmarkt is terug in het centrum van Gilze. Niet op het vertrouwde Bisschop de Vetplein, maar een stukje verderop. Het was even spannend en ook wennen, maar de markt heeft weer een toekomst.