Lachgas heeft zijn onschuld verloren: steeds meer gemeenten verbieden het

‘Nog altijd staat het Nederlands record op de 400 meter horden op naam van Harry Schulting, al 42 jaar lang!’

8 mei Liefst 768 atleten hebben zich aangemeld voor de Harry Schulting Games, op Hemelvaartsdag in Vught. Er mogen er maar 250 komen, ieder met hooguit één coach of begeleider. Atletiek in de open lucht draagt kennelijk meer risico’s met zich mee dan een songfestival, een bouwmarkt of een concert van Racoon in de Brabanthallen.