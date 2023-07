Land van Cuijk wacht mobiele fietsvlonders in de straat

Auto belandt onderstebo­ven op weg bij botsing in Boekel, maar bestuurder raakt niet gewond

BOEKEL - Bij een botsing tussen twee auto's is dinsdagochtend één van de wagens ondersteboven op de weg terechtgekomen. Wonder boven wonder raakten beide bestuurders bij het ongeluk op de Dennenmark in Boekel niet gewond.