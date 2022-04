Land van Cuijk wil Wim Hillenaar als burgemeester

Nieuwsover­zicht | Plezier­jacht gezonken na aanvaring met container­schip - Uren in de rij voor handteke­ning van K3

Op de Maas bij Oijen is zaterdagmiddag een plezierjacht gezonken. Dat gebeurde na een aanvaring met een containerschip. En lange rijen in Bergen op Zoom; meidengroep K3 deelde handtekeningen uit. Sommige fans stonden wel twee uur in de rij. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

23 april