Landelijk Brabant gaat er heel anders uitzien: ‘Vergelijkbaar met wederopbouw na de oorlog’

Rampjaar 1672 herdacht tijdens Historisch Spektakel Grave

GRAVE - Zonder slag of stoot slopen de Fransen in 1672 Grave binnen. Het Staatse leger was er op dat moment niet. Dat moest Den Bosch verdedigen. De gebeurtenissen in Grave worden in het weekeinde van 2 en 3 april herdacht tijdens het Historisch Spektakel. In dat weekeinde is het ook de Nationale Herdenking Rampjaar 1672, 350 jaar geleden.

25 maart