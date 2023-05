Lang weekend! 7 x uittips in Bergen op Zoom

In herinnering Vrolijke knuffel­beer Jesse wordt nog dagelijks gemist: ‘We zijn nooit meer compleet’

VUGHT - Jesse de Krijger was slechts 17 jaar oud toen hij op de gevaarlijke rotonde Esscheweg in Vught werd geschept door een vrachtwagen en overleed. Hij wordt nog dagelijks gemist. De rotonde is recent aangepast, maar Jesse's verjaardag op 26 mei wordt nooit meer gevierd.