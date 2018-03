Lange rij met geparkeerde vrachtwagens op vluchtstrook A67 wegens inrijverbod Duitsland

Kater Kochka gaat muizen in het Provinciehuis van Brabant te lijf

21:37 DEN BOSCH - Het ludieke gehalte is onmiskenbaar, maar toch komt de provincie Brabant met een concrete reactie op de muizenplaag in het Provinciehuis, zoals gesignaleerd in een PVV-tweet. De kater Kochka wordt dit paasweekeinde losgelaten. Het blijkt om een 1 april-grap te gaan?