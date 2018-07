Langs Brabantse spoor ontbreken essentiële veiligheidsmaatregelen

opinie Horen zwerfkat­ten in Brabant binnenkort tot het verleden?

30 juni Nog steeds zijn er zwerfkatten in Nederland en dus ook in Brabant. De Partij voor de Dieren vindt het onwenselijk dat deze katten aan hun lot worden overgelaten. We willen ook geen zwerfhonden in Nederland zoals in veel landen wel het geval is. En die hebben we in Nederland ook niet meer. Gelukkig.